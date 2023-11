IAMDDB ELYSEE MONTMARTRE, 24 février 2024, PARIS.

IAMDDB ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 19:30 (2024-02-24 au ). Tarif : 36.7 à 36.7 euros.

Artiste mancunienne aux multiples talents, IAMDDB est connue pour sa polyvalence en tant qu’auteure-compositrice-interprète, actrice et passionnée de mode. Inspirée par Bob Marley, elle véhicule dans sa musique les mêmes messages de liberté, d’amour et d’authenticité que lui, en mettant particulièrement en avant l’émancipation des femmes noires. IAMDDB s’est fait connaître il y a six ans avec « Shade », qui est aujourd’hui un tube comptabilisant des millions de streams sur différentes plateformes. Elle a également tourné en première partie d’artistes renommés tels que Lauryn Hill, Kamal Williams, Bryson Tiller et Jhene Aiko, et ses deux premières tournées se sont jouées à guichets fermés. En 2023, l’artiste britannique est de retour avec « Love is War: Vol.6 », un nouvel album qui ravira ses fans. Bien que sa formation en jazz urbain reste un pilier sonique important, « Love is War: Vol.6 » est principalement une démonstration de liberté d’expression en dehors des normes de genres et d’identité. C’est la célébration d’une femme dont les désirs s’inscrivent dans le spectre illimité de l’expérience humaine. Retrouvez-la le 24 février 2024 à l’Elysée-Montmartre à Paris pour découvrir son nouveau projet sur scène ! IAMDDB IAMDDB

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

