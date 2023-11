The Pineapple Thief + Guest ELYSEE MONTMARTRE, 23 février 2024, PARIS.

The Pineapple Thief + Guest ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2024-02-23 à 19:00 (2024-02-23 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

Garmonbozia (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253) présente ce concert. THE PINEAPPLE THIEF+ GUESTTHE PINEAPPLE THIEF s’est imposé comme l’un des groupes de rock progressif les plus fascinants et les plus influents du 21e siècle. Ils ont constamment repoussé les limites du genre, créant un son unique et évocateur qui leur a valu une base de fans dévoués et passionnés. Leur musique est une fusion de mélodies riches, d’arrangements complexes et de paroles qui poussent à la réflexion. Avec un engagement dans l’exploration sonore et une discographie couvrant plus de deux décennies, THE PINEAPPLE THIEF a continuellement affiné son son depuis ses premiers albums jusqu’aux récents « Dissolution » et « Versions Of The Truth ». Connus pour leurs performances live inoubliables, Bruce Soord (chant, guitare), Jon Sykes (basse), Steve Kitch (claviers) et Gavin Harrison (batterie) emmèneront le public dans un voyage captivant à travers leur vaste répertoire. Leurs concerts témoignent de leur talent de musicien et de leur capacité à créer une expérience live transcendante. Que vous soyez un fan de longue date ou un néophyte, THE PINEAPPLE THIEF est un groupe à ne pas manquer.Informations pratiques : Accès aux mineurs : Les mineurs de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés de leur parent ou tuteur légal. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’accès est autorisé sur présentation d’une autorisation parentale (à récupérer sur www.elysee-montmartre.com)Réservation PMR : 01 44 92 78 00 The Pineapple Thief The Pineapple Thief

Votre billet est ici

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

35.2

EUR35.2.

Votre billet est ici