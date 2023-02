Monumental Tango El Clan Destino, 17 mars 2023 20:15, Paris.

Trois interprètes de qualité pour trois compositeurs d’exception Vendredi 17 mars, 20h15 1

Théâtre de poche « El Clan Destino ». Vendredi 17 Mars 2023. 20H15. Libre participation aux frais.

Dans le quartier du Vieux Belleville à côté du parc. Vue panoramique sur Paris. 18, rue des Envierges.

75020 Paris. Métro Pyrénées

RÉSA: 06 64 31 52 40

Monumental Tango avec Gilles San Juan, voix – Lucía Abonizio, piano & Gilberto Pereyra, bandoneon

« Monumental Tango » se produira le 17 Mars prochain dans un théâtre de poche intimiste « El Clan Destino ». Comment décrire ce lieu unique que sort du réel, surréaliste ? Magique ? Dirigé par Diego Stirman, comédien, créateur, inventeur et réalisateur des rêves. Ce lieu ouvre ces portes à notre cher Monumental Tango.

Laissez-vous bercer par le séduisant bandoneon de Gilberto Pereyra, la voix chaleureuse de Gilles San Juan et le piano fulgurant de Lucia Abonizio. Venez vivre l’expérience d’écouter la musique de Astor Piazzolla, de Carlos Gardel et d’Alberto Ginastera dans une atmosphère qui nous relie à notre enfant intérieur.

Profitez de cet événement pour découvrir ou revisiter le Parc de Belleville juste à côté du lieu de concert. Une belle après-midi et soirée en perspective. Vue panoramique sur Paris. Libre participation aux frais du concert. Petite restauration sur plaçe.

Contact : monumentaltango@gmail.com

Site Web : https://monumentaltango.org/

El Clan Destino 18 rue des Envierges Quartier de Belleville Paris 75020

