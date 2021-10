Paris Église Saint-Sulpice Paris Requiem de MOZART Salve Regina et Gloria de PERGOLESE Église Saint-Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Requiem de MOZART Salve Regina et Gloria de PERGOLESE Église Saint-Sulpice, 12 novembre 2021 20:30, Paris. Vendredi 12 novembre, 20h30 Sur place 25 € à 65 € https://www.choeurhuguesreiner.com/, choeurhuguesreiner2@gmail.com, 06 70 64 22 84 Hommage à toutes les victimes du COVID19 Requiem de MOZART VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 à 20h30 – Église SAINT-SULPICE HOMMAGE À TOUTES LES VICTIMES DU COVID19 avec le collectif Tenir Ta Main et Espace Ethique IDF Concert : Requiem de MOZART et Salve Regina et Gloria de PERGOLESE Direction Hugues REINER avec : – Fabienne CONRAD, soprano

– Guillemette LAURENS, mezzo

– Joachim BRESSON, ténor

– Gautier JOUBERT, basse Les portes ouvriront au public à 19h30 Réservations :

Helloasso https://urlz.fr/gF5o

Billetreduc Église Saint-Sulpice place Saint-Sulpice 75006 Paris 75006 Paris Quartier de l’Odéon vendredi 12 novembre – 20h30 à 22h30

