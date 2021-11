Paris Église Saint-Sulpice Paris Messe en do Majeur de BEETHOVEN Église Saint-Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Messe en do Majeur de BEETHOVEN Église Saint-Sulpice, 8 décembre 2021 20:30, Paris. Mercredi 8 décembre, 20h30 Sur place Tarifs de 25 € à 65 € Réservations Helloasso https://urlz.fr/gFLN Billetreduc Ticketmaster choeurhuguesreiner2@gmail.com, 06 70 64 22 84, http://www.huguesreiner.com Messe en do majeur de Beethoven et ouverture des noces de Figaro de Mozart Concert sous la direction d’Hugues REINER Une œuvre chorale magistrale dans la plus grande église de Paris, interprétée par le Chœur et l’orchestre Hugues Reiner avec : – Andrea Constantin, soprano

– Guillemette Laurens, mezzo

– Joachim Bresson, ténor

– Gautier Joubert, basse En 1re partie : Ouverture des « Noces de Figaro » de Mozart, et de grands airs d’opéran, Joachim Bresson. Ce concert est donné en hommage à toutes les victimes du COVID19, avec le Collectif « Tenir Ta Main » et avec l’Espace Ethique Ile de France. Église Saint-Sulpice place Saint-Sulpice 75006 Paris 75006 Paris Quartier de l’Odéon mercredi 8 décembre – 20h30 à 22h30

