Haendel:Le Messie (Extraits) Choeur International Hugues Reiner EGLISE SAINT-SULPICE Catégorie d’Évènement: Paris Haendel:Le Messie (Extraits) Choeur International Hugues Reiner EGLISE SAINT-SULPICE, 6 décembre 2023, PARIS. Haendel:Le Messie (Extraits) Choeur International Hugues Reiner EGLISE SAINT-SULPICE. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:30 (2023-12-06 au ). Tarif : 33.0 à 44.0 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) HAENDEL: le Messie (extraits) ORCHESTRE CLASSIK Ensemble CHOEUR International Hugues REINER soprano à préciser, Guillemette Laurens, mezzo Joachim Bresson, ténor Hugues Reiner, basse Hugues Reiner, direction Guillemette Laurens, Choeur Hugues Reiner, Hugues Reinert, Orchestre Classik Ensemble, Joachim Bresson Votre billet est ici EGLISE SAINT-SULPICE PARIS 2 RUE PALATINE Paris 33.0

EUR33.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EGLISE SAINT-SULPICE Adresse 2 RUE PALATINE Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville EGLISE SAINT-SULPICE latitude longitude 48.850960689636004;2.3350065746596997

EGLISE SAINT-SULPICE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/