PRINTEMPS SACRÉ – VIVRE | MOURIR | (RE)NAÎTRE – ENSEMBLE IRINI

Mardi 22 novembre, 20h00

Motets sacrés d’Heinrich Isaac, Chants liturgiques géorgiens

Printemps Sacré

Vivre | Mourir | (Re)naître

À travers les thèmes de la jouissance, du deuil et de la résurrection, l’Ensemble Irini, créateur de liens inattendus entre Orient et Occident, met en perspective des œuvres sacrées d’Heinrich Isaac, véritable Bach de la Renaissance, et des extraits de liturgie orthodoxe géorgienne. Le compositeur de génie et le petit pays résistant aux pressions culturelles et guerrières de Constantinople, des russes et des turcs partagent au XVe siècle, le même destin : l’effondrement brutal de leur monde et le long chemin de la résilience.

L’Ensemble Irini fondé en 2015 par Lila Hajosi est un ensemble vocal polymorphe privilégiant le travail a cappella. Attaché à créer des « liens qui libèrent » entre temps et aires musicales, allant du Moyen-Âge européen à la musique byzantine et géorgienne, à la création contemporaine, et des rives du Croissant Fertile à la cour de Bavière en passant par Constantinople et Florence.

Eglise Saint Pierre de Montmartre 2 Rue du Mont-Cenis, 75018 Paris 75018 Paris Quartier de Clignancourt Ile de France

mardi 22 novembre – 20h00 à 21h00