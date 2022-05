Récital du pianiste Jean Dubé le 24 octobre à l’ Eglise Saint Merry Paris 75004 Eglise Saint Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Récital du pianiste Jean Dubé le 24 octobre à l’ Eglise Saint Merry Paris 75004 Eglise Saint Merry, 24 octobre 2020 20:00, Paris. Samedi 24 octobre 2020, 20h00 Sur place ENTREE LIBRE https://accueilmusical.fr/category/concerts-a-venir/, jdpiano33@yahoo.fr, 06 48 24 75 91 Récital du pianiste Jean Dubé Récital du pianiste Jean Dubé le samedi 24 octobre à 20h00 à l’Eglise Saint Merry 76 rue de la Verrerie 75004. Récital de musiques de films et de jazz. https://accueilmusical.fr/category/concerts-a-venir/ Jean Dubé, 37 ans, internationalement reconnu comme l’un des plus importants jeunes pianistes de notre époque, «peut tout jouer avec une absolue compréhension, sans parler de sa technique pianistique phénoménale » (Normunds Šnē, chef d’orchestre, directeur de l’Orchestre National de Riga, Lettonie). Il a été récemment invité, par l’association Ciné Croisette, à interpréter les musiques de film des anciens festivals de Cannes, dans des versions pour piano seul – presque toutes transcrites par lui-même – dans des récitals de 2016 et 2017 à l’hôtel Majestic de la Croisette à Cannes. Il a aussi été plusieurs fois invité à interpréter les musiques de films d’animation comme Tom et Jerry. dans des spectacles pour enfants aux Pays-Bas. Contact https://www.jeandubepiano.org/Nous-contacter.html E-mail : jdpiano33@yahoo.fr https://www.jeandubepiano.org/default.html Liens : www.lubeck.fr www.gloriamusica.fr Adresse : 30, rue du Moulin Joly 75011 Paris Eglise Saint Merry 76 RUE DE LA VERRERIE 75004 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris samedi 24 octobre 2020 – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint Merry Adresse 76 RUE DE LA VERRERIE 75004 Ville Paris lieuville Eglise Saint Merry Paris Departement Paris

Eglise Saint Merry Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Récital du pianiste Jean Dubé le 24 octobre à l’ Eglise Saint Merry Paris 75004 Eglise Saint Merry 2020-10-24 was last modified: by Récital du pianiste Jean Dubé le 24 octobre à l’ Eglise Saint Merry Paris 75004 Eglise Saint Merry Eglise Saint Merry 24 octobre 2020 20:00 Église Saint-Merry Paris Paris

Paris Paris