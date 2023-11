Vivaldi: Les Quatre Saisons (SGP) Ave Maria de Schubert, CAC EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Catégorie d’Évènement: Paris Vivaldi: Les Quatre Saisons (SGP) Ave Maria de Schubert, CAC EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES, 5 décembre 2023, PARIS. Vivaldi: Les Quatre Saisons (SGP) Ave Maria de Schubert, CAC EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 20:30 (2023-12-05 au ). Tarif : 44.0 à 55.0 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) VIVALDI: les Quatre saisons ALBINONI/adagio AVE MARIA de SCHUBERT, CACCINI Orchestre Les Solistes Français Paul Rouger, violon solo Orchestre Les Solistes Francais, Paul Rouger, Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi Votre billet est ici EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES PARIS 3, place St Germain des Prés Paris 44.0

EUR44.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES Adresse 3, place St Germain des Prés Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES latitude longitude 48.85395776928094;2.3344306022550723

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/