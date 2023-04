Tonnerre de Dresde ! – Vivaldi, Telemann, Zelenka… EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES, 15 avril 2023, PARIS.

Tonnerre de Dresde ! – Vivaldi, Telemann, Zelenka… EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 21:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

« Tonnerre de Dresde ! » ou enquête en musique à la recherche du diamant, le vert de Dresde Avec LES SOUFFLEURES – Aline Bieth Au programme, des œuvres de Telemann, Zelenka, Vivaldi, Fux, Heinichen… En cette période de Pâques, Les Souffleures ne partiront pas à la recherche d’œufs en chocolat, mais du célèbre diamant, le vert de Dresde. Acquis par Auguste III, ce diamant complète la grande collection de joyaux déjà constituée par son père, Auguste dit “le Fort”, électeur de Saxe et roi de Pologne de 1697 à 1733 ; et est conservé dans les salles des caves voûtées de leur château à Dresde, appelée la “Voûte verte”. Le 25 novembre 2019, à 5 heures du matin, la « Chambre forte verte » est en alerte rouge. Les alarmes sonnent dans l’enceinte d’un des plus prestigieux musées d’Allemagne, à Dresde. C’est le casse du siècle. En moins de 10 minutes, la collection de joaillerie d’Auguste II est pillée. Les Souffleures se lancent dans une chasse au diamant en musique, avec des œuvres du XVIIe et XVIIIe siècle de la riche histoire musicale de Dresde. Celle-ci est notamment stimulée par la fondation d’un prestigieux orchestre, la Kurfürstlich Sächsische Kapell- und Kammer-Musik, qui rassemble des musiciens inspirant de nombreux compositeurs : Vivaldi, Zelenka, etc. “Repousser les limites !” Voici une devise musicale qui pourrait convenir pour décrire le climat culturel de cette ville saxonne portée par la grande virtuosité instrumentale de ses musiciens. Programme détaillé – Jan Dismas ZELENKA (1679-1745), Ouverture à 7 concertants en Fa Majeur, ZWV 188 – Georg Philipp TELEMANN (1681-1767), Sonate à 4, TWV 43:d3 Adagio – Allegro – Largo – Allegro – Johann Joseph FUX (1660-1741), Ouverture en Do Majeur, K. 356 (extraits) Marche des Ecurieus – L’Inégalité (Lentement – Prestissimo – Lentement) – Johann David HEINICHEN (1683-1729), Concerto en Fa Majeur, Seibel 231, arr. flûte douce, 2 cors, cordes et b.c. Vivace – Arioso – Allegro – Johann Joseph FUX (1660-1741), Ouverture en Fa Majeur, K. 354 (extraits) Folie (Allegro) – Bourrée – Gigue (Prestissimo) – Johann Joseph FUX (1660-1741), “Aria italiana – Aire françoise”, Sinfonia en Fa Majeur – Antonio VIVALDI (1678-1741), Concerto en Fa Majeur, RV 569 arr. pour flûte douce, 2 cors, 2 hautbois, cordes et b.c. Allegro – Grave – Allegro – Le Titre Spécial Pâques : Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764), “La Poule”, arr. pour sextuor Avec LES SOUFFLEURES Direction musicale : Aline Bieth 1 flûte douce, 2 cors, 2 hautbois baroques, 1 basson baroque, 2 violons, 1 alto baroque, 1 viole de gambe, 1 violoncelle baroque, 1 contrebasse baroque, 1 clavecin, percussions Facebook, Instagram, Youtube : @lessouffleures www.lesssouffleures.com Les Souffleures – Aline Bieth Les Souffleures – Aline Bieth

EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES PARIS 3, place St Germain des Prés Paris

