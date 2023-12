Clara Daguin présente « Astre » Église Saint-Eustache Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Clara Daguin présente « Astre » Église Saint-Eustache Paris 14 décembre 2023 – 30 janvier 2024

Du 14 décembre 2023 au 30 janvier 2024, Clara Daguin, diplômée en Design Vêtement de l’École des Arts Décoratifs, présente « Astre », à Saint-Eustache, une œuvre contemporaine incarnant, par le textile et son interactivité, le thème de Noël, de la nativité et de l’hospitalité.

L’École des Arts Décoratifs et l’Église Saint-Eustache, partageant les mêmes valeurs d’hospitalité, de générosité, de soin aux autres et d’ouverture à la création, s’unissent en 2023 pour encourager la jeune génération de créateurs et designers dans la réalisation d’une œuvre contemporaine autour de la Nativité, dans les espaces de l’Église Saint-Eustache. Un appel à projets a été lancé conjointement par la Paroisse et l’École des Arts Décoratifs à l’attention des diplômé.es de l’École. Clara Daguin, diplômée en Design Vêtement, a été sélectionnée par un jury du collège visuel de Saint-Eustache et de responsables de l’École des Arts Décoratifs. Un groupe de généreux donateurs a permis de financer ce projet.

Pour cet appel à projets, de nombreux candidats ont proposé leur vision contemporaine de Noël et de la nativité. Celle de Clara Daguin a été retenue pour sa dimension merveilleuse. Son œuvre cherche à combiner l’un des plus anciens matériaux, le tissu, avec les possibilités ouvertes par la technologie moderne qui entoure aujourd’hui chacune de nos activités. Clara insère ainsi des lumières interactives dans des lais de textile ou des vêtements, selon des dessins qu’elle imagine. Elle a jusqu’ici orienté sa création vers la mode, qui l’amène à donner à toutes ses formes une élégance chargée d’émotions. Avec cette œuvre, Saint-Eustache renoue avec la tradition d’un quartier qui a longtemps été celui du vêtement et de la mode.

« Astre », un nouveau regard sur Noël et la nativité

L’immense toile de Clara Daguin nous attire autour de l’étoile du berger qui en est le centre. Dans cette œuvre, que l’artiste a baptisé « Astre », apparaît le merveilleux d’un ciel éclairé de constellations évoluant autour de cette étoile principale qui a tracé la voie des rois mages. Ce ciel, sorte de voute magique, sert de protection à l’enfant Jésus qu’entourent Joseph et Marie. Noël, pour tant de petits enfants, mais aussi pour tous ceux qui cherchent accueil et bienveillance, c’est avant tout ce merveilleux qui apporte des moments de bonheur et d’oubli des épreuves du dehors. Paul Claudel nous dit d’ailleurs, dans le Bréviaire poétique, « C’est vraiment le jour de Noël tout d’or pur qu’aucun mal ne corrode ».

Comment représenter des personnages qui portent en eux tant de symboles et d’espoir ? Comment inventer une nouvelle iconographie ? Clara Daguin a repris des formes aussi historiques que contemporaines. Les langes croisés des tableaux de la Renaissance, les vêtements souvent présentés de façon si modeste sont transfigurés par la lumière du miracle de Noël. Sur un fond d’un bleu sombre, les formes sorties de la lumière apportent soudain l’espoir. Dans la recherche spirituelle de chacun, l’Astre de Noël est le signal d’un espoir fou que tout est soudain possible et peut renaître. Ce « chasseur spirituel » qu’était Rimbaud l’a dit mieux que personne dans son combat entre l’obscurité et l’espérance d’Une saison en enfer : « Quand irons-nous, par delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer- les premiers ! – Noël sur la terre!». Puisse « Astre » contribuer à susciter l’espérance !

À propos de Clara Daguin

Clara Daguin a passé son enfance en Californie puis est revenue en France où elle a étudié à l’École des Arts Décoratifs, Paris. Elle a reçu en septembre 2023 le grand prix de la Création de la ville de Paris et a déjà créé de nombreuses œuvres en collaboration, comme Google (2021), ou encore Baccarat (2023).

À propos de l’École des Arts Décoratifs, Paris

Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique depuis plus de 250 ans, l’École des Arts Décoratifs a pour vocation de former les futur·es artistes et designers à être les créateur·ices du décor de nos sociétés contemporaines. Chaque année, plus de 800 créateur·ices s’attachent à reconfigurer l’environnement matériel, visuel et imaginaire de notre temps et à penser les mutations du paysage sociétal et artistique.

Église Saint-Eustache 2 Imp. Saint-Eustache, 75001 Paris Quartier Les Halles Paris 75001