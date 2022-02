Concert L’Eau et le Feu de l’Ensemble Acceso Eglise Saint-Ephrem, 15 février 2022 19:30, Paris.

Mardi 15 février, 19h30 Sur place Tarifs sur place : 20€ / TR : 15€ • Prévente internet : 15 € / TR : 13€

L’Ensemble Acceso présente un programme musical inédit sur le thème de l’eau et du feu, où s’entremêlent la voix, la flûte, le violoncelle et le piano. Cette déambulation musicale, qui oscille entre méditation et hallucination, nous emmène dans les sphères de la demi conscience, où la rêverie aquatique, chère à Debussy ou Chausson, se peuple d’échos merveilleux ou orageux. Le feu qui vit en nous, et dont les braises incandescentes menacent à chaque instant d’anéantir notre tranquillité, est-il plus redoutable que l’eau dormante, dont les ondulations et les reflets nous bercent et nous rassurent, mais qui parfois nous submerge ? Écoutons ce que nous content les ondines, les faunes, les naïades, les cygnes et les sources.

Eglise St-Ephrem

17 rue des Carmes, Paris 5ème

Métro Cardinal Lemoine

19H30

Tarifs sur place : 20€ / TR : 15€ • Prévente internet : 15 € / TR : 13€

Billetterie : http://www.ensembleacceso.com/

Olga Vojnovic, soprano

Anne Lambrichs, contralto

Nicolas Hero, flûte

Tristan Bourget, violoncelle

Christine Fonlupt, piano

E. CHAUSSON, Chanson perpétuelle, contralto, flûte, violoncelle, piano

C. DEBUSSY, Ondine et Feux d’artifice, piano

C. DEBUSSY, Prélude à l’après-midi d’un faune, flûte, piano

C. DEBUSSY, Trois chansons de Bilitis, contralto, flûte, piano

M. DE FALLA, Danse rituelle du Feu, flûte, violoncelle, piano

E. CHAUSSON, Poème de l’Amour et de la mer, soprano, flûte, violoncelle, piano

L’Ensemble Acceso, créé à Paris en 2007, est composé de chanteurs lyriques et d’instrumentistes solistes. Il s’intéresse à un répertoire de musique de chambre rarement joué, composé ou adapté pour une ou plusieurs voix solistes (jusqu’à 4) et un ou plusieurs instruments (jusqu’à 4), sur une période s’étendant du baroque au contemporain. L’Ensemble Acceso doit son nom à son désir de pratiquer la musique de chambre avec flamme: en italien, acceso signifie enflammé, ardent, fervent, passionné.

Eglise Saint-Ephrem 17 Rue des Carmes, 75005 Paris 75005 Paris Quartier de la Sorbonne

mardi 15 février – 19h30 à 20h45