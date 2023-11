Cet évènement est passé Liszt Chopin Ravel Piano Aux Chandelles Église Saint-Ephrem Catégorie d’Évènement: Paris Liszt Chopin Ravel Piano Aux Chandelles Église Saint-Ephrem, 8 novembre 2023, PARIS. Liszt Chopin Ravel Piano Aux Chandelles Église Saint-Ephrem. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 19:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Concert aux chandelles : le choeur de l’église est illuminé de bougies soulignant le côté romantique et intimiste de l’église. Par ses concerts de qualité, Saint-Ephrem est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés de musique classique.Chopin, Ballades, Polonaise, NocturnesLiszt, Mephisto WaltzRavel, Miroirs Gabriel Cassagnes, piano Votre billet est ici Église Saint-Ephrem PARIS 17, rue des Carmes Paris 25.3

EUR25.3. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Ephrem Adresse 17, rue des Carmes Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Ephrem latitude longitude 48.84842953950491;2.347701070192802

Église Saint-Ephrem PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/