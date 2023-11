Gospel River – Paris EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE Catégorie d’Évènement: Paris Gospel River – Paris EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE, 16 décembre 2023, PARIS. Gospel River – Paris EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. ASSOCIATION GOSPEL RIVER (950647) PRESENTE CE CONCERT Créé au courant de l’année 2003, Gospel River est un chœur cosmopolite (Afrique, Antilles, Français Etats-Unis…) qui démontre avec naturel que le Negro-spiritual et le Gospel ne sont pas des expressions artistiques cantonnées au seul territoire nord-américain. Venez découvrir gospel river au son d’un chœur cosmopolite qui enflamme le public au point de le faire danser sur scène à chacune de ses représentations. NB : Mise en scène Par Emmanuel Bayigbetek Bao Gratuit pour les moins de 10 ans Votre billet est ici EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE PARIS 172, boulevard Vincent Auriol Paris 25.0

EUR25.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE Adresse 172, boulevard Vincent Auriol Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE latitude longitude 48.831809316501875;2.3577737849211555

EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/