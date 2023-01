Concert : Requiem de Giuseppe Verdi Église de la Trinité Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Une œuvre chorale magistrale, dans une des plus belles églises de Paris ! Direction Hugues Reiner

Orchestration Joachim LINCKELMANN Le Choeur et l’orchestre Hugues Reiner vous attendent pour une soirée musicale exceptionnelle, ainsi que les solistes : Anne-Cécile Laurent, soprano

Yana Boukoff, mezzo

Joachim Bresson, ténor

Marc Souchet, basse Parmi les nombreuses compositions de Verdi, la Messa da Requiem reste singulière parmi les œuvres musicales religieuses. Le Chœur Hugues Reiner proposera la version arrangée par Joachim Linckelmann. Cette adaptation conserve le caractère symphonique de l’oeuvre. Avec les cordes, la timbale et la grosse caisse, l’effectif composé de sept vents différents (flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette et trombone) couvre une large plage dynamique et apporte une différenciation sonore. Les quatre trompettes en coulisses sont utilisées conformément à l’original. Toutes les parties vocales (soli et chœur) sont identiques à la version originale. Église de la Trinité Place d’Estienne d’Orves 75009 Paris 75009 Paris Quartier de la Chaussée-d’Antin vendredi 10 mars – 20h30 à 22h30

