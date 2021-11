Concert classique : Poulenc – Bernstein Église de la Trinité, 27 novembre 2021 20:00, Paris.

27 et 28 novembre Sur place Billets à l'entrée du concert ou en tarif prévente

Stabat mater et Gloria de Poulenc – Chichester Psalms de Bernstein

Deux concerts exceptionnels au cours desquels seront donnés le Stabat mater et le Gloria de Poulenc ainsi que les Chichester psalms le Bernestein, oeuvre très rarement jouée.

Ces trois oeuvres sont contemporaines entre elles car composées entre 1950 et 1965. Leurs compositeurs vivaient de part et d’autre de l’Atlantique mais étaient actifs chacun des deux côtés. Cette programmation se trouve de fait très complementaire et permet de juxtaposer deux sensibilités différentes : celle d’un américain de culture juive et celle d’un francais pétri de culture catholique.

Les concerts sont donnés en la prestigieuse église de la Trinité (Paris 9e) le samedi 27 novembre à 20h et le dimanche 28 novembre à 15h.

Église de la Trinité Place d’Estienne d’Orves 75009 Paris 75009 Paris Quartier de la Chaussée-d’Antin

samedi 27 novembre – 20h00 à 21h30

dimanche 28 novembre – 15h00 à 17h00