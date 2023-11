Les 4 Saisons De Vivaldi, Ave Maria Orchestre Hélios EGLISE DE LA MADELEINE, 6 avril 2024, PARIS.

Les 4 Saisons De Vivaldi, Ave Maria Orchestre Hélios EGLISE DE LA MADELEINE. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:45 (2024-02-17 au ). Tarif : 30.0 à 40.0 euros.

Orchestre Hélios Violon Solo : Glen Rouxel « Les 4 Saisons » de Vivaldi extraits « Ave Maria » de Gounod « 1er mvt » du Concerto pour violon E minor op 64 de Mendelssohn « Polonaise brillante » de Wieniawski « Le Cygne » de Saint-Saëns « Introduction et Rondo Capriccioso » de Saint-Saëns « Mélodie » de Tchaïkovski « Après un rêve » de Fauré « Sicilienne » de Paradis « Mélodie » de Gluck Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire. Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014. Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales. De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux. Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national. Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche. Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Héliosd’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

EGLISE DE LA MADELEINE PARIS Place de la Madeleine Paris

