Mozart Tchaikovski Haendel Lully EGLISE DE LA MADELEINE

Un spectacle à la date du 2024-01-04 à 20:00. Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Les Violons de France, jouent Tchaïkovsky, Sérénade – Offenbach, Barcarolle des Contes d'Hoffmann Lully, Marche des Turcs – Rameau, les Indes Galantes – Haendel, Sarabande Mozart, Petite musique de nuit

Orchestre Les Violons de France

EGLISE DE LA MADELEINE PARIS
Place de la Madeleine Paris

