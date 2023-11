Concert du Nouvel An Les Valses de Johann Strauss EGLISE DE LA MADELEINE, 1 janvier 2024, PARIS.

Concert du Nouvel An Les Valses de Johann Strauss EGLISE DE LA MADELEINE. Un spectacle à la date du 2024-01-01 à 19:00 (2024-01-01 au ). Tarif : 20.0 à 60.0 euros.

ASS. CLASSIQUE A TOUT PRIX présente Concert du Nouvel An – Les Valses de Johann Strauss Orchestre Hélios Direction Romain Dumas La Valse de l’Empereur, Le Beau Danube Bleu, Radetzky March… Présentation de l’œuvre Valse de l’Empereur, Unter Donner und Blitz, Wine Woman and Song, Tales from the Vienna Woods, Voices of Spring Watz, Wiener Blut, Roses From the South, Artist’s life Pizzicato Polka,Loslassen de C.M Ziehrer Le Beau Danube Bleu , Radetzky March Orchestre Hélios Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014. Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales. De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux. Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national. Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche. Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée. Orchestre Hélios, Romain Dumas Romain Dumas

EGLISE DE LA MADELEINE PARIS Place de la Madeleine Paris

