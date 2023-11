Chants de Noël & Vivaldi 4 Saisons EGLISE DE LA MADELEINE Catégorie d’Évènement: Paris Chants de Noël & Vivaldi 4 Saisons EGLISE DE LA MADELEINE, 21 décembre 2023, PARIS. Chants de Noël & Vivaldi 4 Saisons EGLISE DE LA MADELEINE. Un spectacle à la date du 2023-12-21 à 20:00 (2023-12-21 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Douce nuit, Sainte nuit – Ave Maria de Schubert – Minuit Chrétiens – Quatre Saisons de Vivaldi – Adagio d’Albinoni – Alléluia de Mozart – Ave Maria de Gounod – Jésus que ma joie demeure de Bach Orchestre Les Violons de France et Cécile Besnard, Soprano Chants de Noël & Vivaldi 4 Saisons Chants de Noël & Vivaldi 4 Saisons Votre billet est ici EGLISE DE LA MADELEINE PARIS Place de la Madeleine Paris 33.0

