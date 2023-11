Chants d’Orphée du Choeur Populaire Académique de Bulgarie EGLISE AMERICAINE, 3 mars 2024, PARIS.

Chants d’Orphée du Choeur Populaire Académique de Bulgarie EGLISE AMERICAINE. Un spectacle à la date du 2024-03-03 à 19:30 (2024-03-02 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le chœur populaire académique de Bulgarie vous amène en voyage au pays d’Orphée !Depuis 20 ans déjà, le Chœur de l’Académie d’art et de musique de Plovdiv, Bulgarie fait rêver le public du monde entier par ses chants puissants et son répertoire varié. Cette chorale composée de 20 chanteuses, habillées en costumes traditionnels fleuris, d’une impressionnante technicité vocale a présenté de multiples concerts en Europe (France, Suisse, Belgique, Italie, Russie, Pologne). Parmi ses nombreuses et prestigieuses récompenses, il faudrait surtout citer la Médaille d’or en 2008 à Graz, en Autriche, et le titre Champion mondial en catégorie « Folkore ».Inspirées par la beauté d’une terre natale lointaine ces voix enchanteresses racontent des légendes du fond des âges en polyphonie et rythmes fascinants.Concert proposé par l’association bulgare « Folkore et Modernité » Choeur Populaire Académique de Bulgarie Choeur Populaire Académique de Bulgarie

Votre billet est ici

EGLISE AMERICAINE PARIS 65, quai d’Orsay Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici