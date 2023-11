Kyle Eastwood » Eastwood By Eastwood » Duc des Lombards Catégorie d’Évènement: Paris Kyle Eastwood » Eastwood By Eastwood » Duc des Lombards, 4 décembre 2023, PARIS. Kyle Eastwood » Eastwood By Eastwood » Duc des Lombards. Un spectacle à la date du 2023-12-04 à 22:00 (2023-12-03 au ). Tarif : 52.8 à 52.8 euros. Kyle Eastwood – Contrebasse & basse Andrew McCormack – Piano Chris Higginbottom – Batterie Quentin Collins – Trompette & bugle Brandon Allen – Saxophones Kyle Eastwood Kyle Eastwood Votre billet est ici Duc des Lombards PARIS 42 Rue des Lombards Paris 52.8

EUR52.8. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Duc des Lombards Adresse 42 Rue des Lombards Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville Duc des Lombards latitude longitude 48.85977047109095;2.348513839930006

Duc des Lombards PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/