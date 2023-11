Snorre Kirk Quartet Featuring Giacomo Smith Duc des Lombards, 22 novembre 2023, PARIS.

Snorre Kirk Quartet Featuring Giacomo Smith Duc des Lombards. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 22:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

Snorre Kirk – Batterie Giacomo Smith – Saxophone & clarinette Joe Webb – Piano Anders Fjeldsted – Contrebasse Quand le batteur le plus old school de Scandinavie croise le chemin du clarinettiste le plus piqué de swing de tout London, forcément, l’alchimie opère… Rencontre en quartet all star entre le compositeur, bandleader et sideman surdoué Snorre Kirk et le fondateur de Kansas Smitty’s Giacomo Smith. A l’ancienne ! Classic is fantastic! Snorre Kirk Snorre Kirk

Duc des Lombards PARIS 42 Rue des Lombards Paris

