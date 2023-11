Matthew Whitaker Quintet Duc des Lombards, 15 novembre 2023, PARIS.

Matthew Whitaker Quintet Duc des Lombards. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 22:00. Tarif : 45.1 euros.

SCENIZZ (L-R-21-10172) presente : ce concert Matthew Whitaker est un pianiste, compositeur et organiste exceptionnel qui a acquis une renommée internationale en tant que jeune prodige du jazz malgré son handicap visuel depuis la naissance. Né en 2001, l’amour de Matthew Whitaker pour la musique a commencé à l’âge de 3 ans, après que son grand-père lui ait donné un petit clavier Yamaha. À 9 ans, Matthew a commencé à apprendre tout seul à jouer de l’orgue. Quatre ans plus tard, il devient le plus jeune artiste soutenu par Hammond au cours de ses 89 ans d’histoire. Il a également été nommé artiste Yamaha à 15 ans, devenant ainsi le plus jeune musicien à rejoindre la marque en tant que pianiste de jazz. Il a participé à de nombreuses performances et enregistrements, et sa musique est influencée par le jazz, le blues, le gospel et d’autres genres musicaux. Il a fait des tournées aux États-Unis et à l’étranger, se produisant sur des scènes prestigieuses à travers le pays dont l’Apollo Theatre, le Lincoln Center, le Carnegie Hall, le Kennedy Center for The Performing Arts, SF Jazz Center, Monterey Jazz Festival, Newport Jazz Festival et des salles internationales en France, Italie, Allemagne, Indonésie, Royaume-Uni, Australie, Suisse, Portugal, Japon, Espagne, Maroc et Corée du Sud, pour n’en nommer que quelques-uns. Avec son quintet, il sera sur la scène du Grand Cellier du Château du Clos Vougeot pour un concert exceptionnel. Réservation PMR: 06 95 85 52 05Un parking sera accessible au niveau de la Route Nationale, dans le village de Vougeot (parking de la Grande Cave de Vougeot), à 9 min à pied de l’entrée du Clos de Vougeot: 31 Rue du Vieux Château, 21640 Vougeot. Les places étant limitées, nous vous conseillons de privilégier le covoiturage ou le taxi. Matthew Whitaker Matthew Whitaker

Duc des Lombards PARIS 42 Rue des Lombards Paris

