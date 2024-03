« Paris Django » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône, vendredi 3 mai 2024.

« Paris Django » en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Duo guitare jazz manouche avec

Andrea Soria, guitariste & Chanteur.

Guitariste-chanteur italien, il débute sa carrière dans le Nord de l’Italie en interprétant les chansons à texte, la variété italienne et internationale. Arrivé à Paris en 2003, il tombe amoureux du swing de Django Reinhardt et commence l’apprentissage de la guitare manouche.

Depuis une dizaine d’années, il joue et chante les standards jazz des années 30/40 à Paris, dont il traduit parfois les textes en italien, et met en swing des airs célèbres de la variété française. Il anime des jams sessions avec Duved Dunayevsky et participe à plusieurs projets musicaux.

Frederic Simon, guitariste.

Musicien et comédien, initié au jazz manouche par Pierre Kamlo Barré et plus tard par Serges Krief, deux grandes figures du jazz manouche parisien. Il a également suivit une formation jazz moderne et bebop auprès de Frédéric Favarel au Conservatoire du Val Maubée à Noisiel. Il participe à différents projets en tant que leader ou accompagnateur. Entre autre: Zagreb Quartet (musique de l’Est), Manouche Project (mariage & événementiel), Gypsy Coocker, Karmalouch´Orchestra,… Joue actuellement sur des guitares manouches ALD (Alonso-Le Dosseur luthiers) et François Vendramini (Orléans).

Restauration avec réservation conseillée avant le 01/05 à 20h Bouillabaisse à ma façon

Grande assiette, 9€ Petite assiette, 4.5€

Dessert selon opportunités du moment. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:00:00

fin : 2024-05-03 23:30:00

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@fartfelien.fr

L’événement « Paris Django » en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2024-02-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)