La danse est un puissant canal d’expression de la liberté. Elle permet d’oublier le quotidien et vous offre la possibilité de partager une kyrielle de vertus. A partir de 9,99€ vous aurez la possibilité de vous évader le weekend du 6-9 Mai 2023 à Paris. Le Tango, ca vous parle et l’Argentine son pays de naissance? La bachata dominicaine et la République Dominicaine son pays de naissance? La Salsa et cuba ca vous dit? La Rumba Congolaise et le Congo vous connaissez? Le Semba avec l’Angola? Ca vous chante? Le Konpa et Haiti, une envie de voyage? Durant, tout un weekend 6-8 Mai 2023, nous vous offrons la possibilité de voyager et d’aller à la découverte de plusieurs danses du monde. Le niveau de danse de ces événements est adapté aux débutant et débutante. Chaque cours dure 1h avec une spécificité pour certains cours intensifs de 3 à 4H. Les professeurs de danse sont des professionnels aguerris qui vous feront découvrir une passion plus qu’une danse. L’événement a lieu à Montparnasse dans une école de danse. PROGRAMME DES COURS DEBUTANTS. SAMEDI 6 MAI salle 1: 13h-14h: cours de tango 14h-15h: cours de rumba congolaise 15h-18h: cours de ladystyling semba 18h-19h: cours de bachata moderne 19h-20h: cours de salsa cubaine salle 2: 14h-20h stage évolutif de bachata dominicaine + pratique DIMANCHE 7 MAI 14h-18h: stage de semba et konpa temple du Swing 32 bd de vaugirard 75015 Paris Contact : https://eiffeltowerkizombafestival.com/welcome/ 0651967351 lebandji@gmail.com https://eiffeltowerkizombafestival.com/welcome/

