Stage 2 jours pour découvrir ou revisiter le clown à Paris Danse De Joie, 14 janvier 2023 10:00, Paris. 14 et 15 janvier 2023 Sur place 120€ 0629321174, lesouffleclown@gmail.com, https://mcusercontent.com/3ea6c36f280f27bbf9abfb3cf/files/97a4a4e4-fffb-a7b4-e814-fc6f3ac8b7a3/Fiche_Inscription_Paris_2_jours.docx

Laissez-vous surprendre par le clown qui est en vous ! Un stage d’initiation à l’improvisation clown pour adultes. Le clown est un personnage à part entière et en même temps il s’inspire de ce que nous sommes profondément et de ce que nous ressentons dans l’instant. Il sommeille en chacun de nous et ce stage propose de le réveiller. Des ateliers progressifs vous permettront d’entrer en douceur dans l’univers clownesque. Ce sera aussi l’occasion de partager de bons moments en groupe, de rire et d’être touchés ensemble. Horaires du stage 10h à 17h samedi et dimanche. Petite pause grignotage à 13h. Danse De Joie 65 rue Mademoiselle 75015 Paris Quartier Necker samedi 14 janvier 2023 – 10h00 à 17h00

dimanche 15 janvier 2023 – 10h00 à 17h00

