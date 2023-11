Stage Clown et mythes Danse De Joie Paris Catégorie d’Évènement: Paris Stage Clown et mythes Danse De Joie Paris, 24 février 2024, Paris. Stage Clown et mythes Danse De Joie Paris 24 et 25 février 2024 2024-02-24 10:00 Comment les clowns abordent les grandes questions existentielles au travers de l’exploration des mythes traditionnels. 24 et 25 février 2024 1 Week-end clown contemporain pour adultes sur le thème de la mythologie. Après un échauffement corporel et des exercices de mise en jeu, je propose des situations progressives d’improvisations pour retrouver le clown qui sommeille en chacun de nous. Nous verrons comment les clowns abordent les grandes questions existentielles au travers de l’exploration des grands mythes. Aucune connaissance préalable de la mythologie n’est requise. Il est par contre recommandé d’avoir au moins une première expérience clown. Danse De Joie 65 rue Mademoiselle Quartier Necker Paris 75015 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Danse De Joie Adresse 65 rue Mademoiselle Ville Paris Lieu Ville Danse De Joie Paris

