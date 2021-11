Vitry-sur-Seine Le Kilowatt île de France, Vitry-sur-Seine PARIS CUMBIA FESTIVAL 2021 Le Kilowatt Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 6 novembre 2021

Bienvenidos à PARIS CUMBIA FESTIVAL 2021, cette année on a vu les choses en grand… L’équipe de « Fiesta de Cumbia Paris » s’installe au Kilowatt à Vitry : 2 scènes (Chapiteau + Oasis), des projections, un show danse, des food trucks latinos et bien sûr des concerts et Dj sets de 19h à 6h du matin, 12h de fiesta pour la 5è édition. Décollage pour la planète Cumbia : Un grand voyage musical à travers l’Amérique Latine d’hier et d’aujourd’hui, pa’ bailar, pa’ gozar, LA CUUUUUUUUUUUUUMBIA !!! Concerts -> Musiques du Monde Le Kilowatt 18 Rue des Fusillés Vitry-sur-Seine 94400

Contact : Le Kilowatt festivalsurlespointes@gmail.com http://lekilowatt.fr/ https://www.facebook.com/fiestadecumbiaparis/

