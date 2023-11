Divine Récital Noël Chansons et Chants de Noël Crypte Martyrium St Denis Catégorie d’Évènement: Paris Divine Récital Noël Chansons et Chants de Noël Crypte Martyrium St Denis, 8 décembre 2024, PARIS. Divine Récital Noël Chansons et Chants de Noël Crypte Martyrium St Denis. Un spectacle à la date du 2024-12-08 à 17:00 (2023-12-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Dans la crypte Martyrium Saint Denis, pour préparer dans la joie la venue de Noel, participez à ce récital exceptionnel qui réunit deux artistes aux voix incroyables : Uma N. Rao chanteuse carnatique née à Chennai (India) qui interprètera son répertoire, des gospels, et des chansons populaires de Noel en solo et en duo avec l’artiste lyrique Véronica Antonelli qui a accompagné les messes de Noel de l’âge de 18 ans à 40 ans dans un répertoire sacré et de chansons populaires de Noel. Veronica Antonelli créatrice des Montmartre Enchanté présentera les oeuvres dans leur contexte et invitera le public à chanter. Vous découvrirez ce magnifique patrimoine de chansons intemporelles qui a accompagné notre enfance. La crypte Martyrium Saint Denis privatisée pour cet événement est un des trésors que la soprano pour guide a le privilège de vous inviter à découvrir tout au long de l’année par toutes saisons à Montmartre Enchanté. Veronica Antonelli Votre billet est ici Crypte Martyrium St Denis PARIS 11 rue Yvonne Le Tac Paris 25.0

EUR25.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Crypte Martyrium St Denis Adresse 11 rue Yvonne Le Tac Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville Crypte Martyrium St Denis latitude longitude 48.88408223334643;2.3403543157224402

Crypte Martyrium St Denis PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/