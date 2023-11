Divine Récital Noël Chansons et Chants de Noël Crypte Martyrium St Denis Catégorie d’Évènement: Paris Divine Récital Noël Chansons et Chants de Noël Crypte Martyrium St Denis, 10 décembre 2023, PARIS. Divine Récital Noël Chansons et Chants de Noël Crypte Martyrium St Denis. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 17:00 (2023-12-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Dans la crypte Martyrium Saint Denis, pour préparer dans la joie la venue de Noel, participez à ce récital exceptionnel qui réunit deux artistes aux voix incroyables : Uma N. Rao chanteuse carnatique née à Chennai (India) qui interprètera son répertoire, des gospels, et des chansons populaires de Noel en solo et en duo avec l’artiste lyrique Véronica Antonelli qui a accompagné les messes de Noel de l’âge de 18 ans à 40 ans dans un répertoire sacré et de chansons populaires de Noel. Veronica Antonelli créatrice des Montmartre Enchanté présentera les oeuvres dans leur contexte et invitera le public à chanter. Vous découvrirez ce magnifique patrimoine de chansons intemporelles qui a accompagné notre enfance. La crypte Martyrium Saint Denis privatisée pour cet événement est un des trésors que la soprano pour guide a le privilège de vous inviter à découvrir tout au long de l’année par toutes saisons à Montmartre Enchanté. Veronica Antonelli Votre billet est ici Crypte Martyrium St Denis PARIS 11 rue Yvonne Le Tac Paris 25.0

