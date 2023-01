CORNUCOPIA CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski, 24 janvier 2023 20:00, Paris.

Mardi 24 janvier, 20h00

UNE SOIRÉE THÉÂTRE / LITTÉRATURE / CRÉATION MUSICALE

conçue par 2e2m et le Département Art dramatique du CRR de Paris

Cornucopia, nouvelle composition commandée à Augustin Braud par l’Ensemble 2e2m, sert de point départ à ce programme concocté avec les étudiant•e•s du département Art dramatique du CRR de Paris.

A l’heure où la planète s’embrase, à travers des textes en résonance avec celui utilisé par le compositeur, les étudiant•e•s questionnent l’idée de « cornucopia », une corne d’abondance moderne promouvant le « toujours plus » : tâches répétitives, inadéquates et aliénantes, tissage numérique omniprésent, rejet du monde environnant au profit d’une chape bétonnée et ses dommages collatéraux.

Les musiques de Liza Lim, Elena Mendoza, Bastien David et Augustin Braud nous guident à travers ces questionnements et ce Cornucopia des plus actuels.

Sur scène échange et partage d’expériences entre musiciens de 2e2m et étudiant•e•s des départements Musique et Art dramatique du CRR de Paris et du PSPBB-Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.

PROGRAMME

Musique

Liza Lim • Inguz

Bastien David • Vendre le ciel aux ténèbres

Elena Mendoza

• Contra-dicción I et III

• Lo que nunca dijo nadie

Augustin Braud • Cornucopia / création mondiale • commande de 2e2m

Textes

• Cornucopia, témoignages de victimes de burn-out réécrits par Augustin Braud

et Corne d’abondance de Rainer Maria Rilke (extraits, dans Vergers)

• Poème sur la 7ème de Johnny Hallyday

• La Nature de Victor Hugo (dans Les Contemplations)

• Questions à partir du mot culture de Leslie Kaplan (dans Une Magnifique Désolation)

• Incendie de Mariette Navarro (dans Zone à Étendre)

• Cessation d’activité de Sophie Lannefranque (dans Embouteillage)

• Chœur 5 de Kae Tempest (dans Fracassés)

► 〔 Programme détaillé : https://bit.ly/3X6PqbT 〕

DISTRIBUTION

Direction -Léo Margue

Paul-Alexandre Dubois -baryton

Louis Gauvrit -trompette

Jean-Philippe Grometto -flûte

Jean-Marc Liet -hautbois

Véronique Fèvre, Ozawa Megumi* -clarinettes

Pierre Fatus -basson

Guillaume Darricau, Camille Jody -cors

Florent Didier -trombone

Alain Huteau -percussions

Véronique Briel -piano

Pierre Bibault -guitare

Dorothée Nodé-Langlois, Lou Veilhan Patou* -violons

Claire Merlet, Natan Gorog** -altos

Sarah Givelet -violoncelle

Tanguy Menez -contrebasse

Avec les étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Département Art dramatique (atelier scènes partagées) :

Émilie Diaz • Laetitia Nagrodski • Lucas Sekali • Léonor Vanryssel

* Étudiants du CRR de Paris, Département Musique / ** Étudiant du PSPBB – Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt

INFOS PRATIQUES

► Mardi 24 janvier 2023 • 20h

► CRR de Paris • Auditorium Marcel Landowski

14 rue de Madrid, 75008 Paris

► ENTRÉE LIBRE

► réservations possible par mail : contact@ensemble2e2m.fr

► + d’infos : https://bit.ly/3X6PqbT

Production 2e2m.

En partenariat avec Conservatoire à rayonnement régional de Paris et le PSPBB – Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.

