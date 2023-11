TOTALLY CRAZY – CRAZY NEW YEAR LE SPECTACLE DU CRAZY HORSE CRAZY HORSE PARIS, 1 janvier 2024, PARIS.

Billet valable à la date indiquée Le Crazy Horse se transforme pendant les fêtes de fin d’année afin de vous faire une expérience inoubliable.Laissez vous tenter par le plus légendaire des cabarets parisiens !Un lieu mythique et intime qui vous offrira un spectacle pétillant et coloré … les ingrédients parfaits d’un Nouvel An mémorable !1er show à 19h45 : Spectacle avec 1/2 bouteille de champagne Laurent Perrier Blanc de Blancs, 12g caviar Pétrossian, amuse-bouche et macarons Ladurée. 2nd show à 22h15 : Spectacle avec 1/2 bouteille de champagne Laurent Perrier Blanc de Blancs, 12g caviar Pétrossian, amuse-bouche et macarons Ladurée. 3ème show à 01h00 : Spectacle avec 1/2 bouteille de champagne Laurent Perrier et macarons Ladurée Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans.Accès handicapés. Arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle. Tenue correcte exigée. Accès • Taxi 24h/24h Bus 42, 63, 72, 80 et 92 – Arrêt Alma Marceau • Parking public : Alma-George V Ligne 9 – Métro Alma Marceau • Parking autocar : Quai Albert Ier Ligne 1 – Métro George V • RER A – Station Charles de Gaulle – Etoile • RER C – Station Pont de l’Alma Crazy Horse Crazy Horse

