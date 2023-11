TOTALLY CRAZY BILLET VALABLE 6 MOIS CRAZY HORSE PARIS, 3 janvier 2023, PARIS.

BILLET VALABLE 6 MOIS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU NUMÉRO INDIQUÉ SUR LE BILLET Plongez dans l’univers créatif et sophistiqué du Crazy Horse Paris avec son spectacle inédit « Totally Crazy » !Découvrez les meilleures performances et créations du plus emblématique des cabarets ainsi que les signatures mythiques qui ont révolutionné ce lieu mythique parisien : Philippe Decouflé, Christian Louboutin, Ali Mahdavi & Dita Von Teese, Chantal Thomass, tous réunis dans un spectacle immanquable !Vivez plus de 70 ans de glamour et folie concentrés en 90 minutes d’envoûtement absolu et laissez le charme du Crazy Horse vous rendre … « Totally Crazy » ! Maison de Création incontournable, aimée et prisée des célébrités et artistes du monde entier, le Crazy Horse vous accueille tous les jours au 12, avenue George V dans le 8ème arrondissement de Paris, à deux pas de la Tour Eiffel et des Champs Elysées.Laissez-vous séduire par le charme « fou » du Crazy Horse ! ********************CRAZY EXPERIENCE (valable uniquement les vendredis et samedis)Visite exclusive du Crazy Horse guidée par une danseuse, cocktail en coulisses autour de deux coupes de Champagne et d’une sélection d’amuse bouchesSuivi du spectacle en placement VIP accompagné d’une demi bouteille de Champagne Laurent Perrier*.Nombre de personnes : 16 maximum. En français tous les vendredis à 18h30 et les samedis à 17h30 * ou 2 consommations sur place ********************CRAZY PRIVILÈGE Le spectacle accompagné d’une demi bouteille de Champagne supérieur* une sélection d’amuse-bouche.* ou 2 consommations sur place**********************CRAZY CHAMPAGNE Spectacle en catégorie unique avec ½ bouteille de champagne « Crazy »* * ou 2 consommations sur place********************** HORAIRES DES SPECTACLES Du dimanche au vendredi 20h00 & 22h30Le samedi 19h00, 21h30 & minuitdéconseillé aux enfants de moins de 16 ans.• Accès handicapésAccès • Taxi 24h/24h Bus 42, 63, 72, 80 et 92 – Arrêt Alma Marceau • Parking public : Alma-George V Ligne 9 – Métro Alma Marceau • Parking autocar : Quai Albert Ier Ligne 1 – Métro George V • RER A – Station Charles de Gaulle – Etoile • RER C – Station Pont de l’Alma Crazy Horse

CRAZY HORSE PARIS PARIS 12 AVENUE GEORGE V Paris

