Live du Concours Advance Concours Advance, 2 février 2022 18:30, Paris. Mercredi 2 février, 18h30 Sur place Inscription obligatoire ; Évènement sur Microsoft Teams https://concours-advance.fr/admission-post-bac/live/ Le Concours Advance réunit au sein d’un même concours 4 écoles d’ingénieurs implantées sur 15 campus en France. Le compte à rebours est lancé et vous avez besoin de précisions sur le Concours Advance : les modalités, les épreuves, le calendrier, comment se préparer au concours etc Pour lever toutes vos interrogations, les 4 écoles d’ingénieurs du Concours Advance EPITA-IPSA-ESME-SUP’BIOTECH se mobilisent pour vous organiser des moments de rencontres virtuelles exclusives avec la participation des Directeurs, leurs équipes et les étudiants. Préparez toutes vos questions ! Prochain live : Le 2 février de 18h30 à 20h sur Teams À propos Le Concours Advance réunit au sein d’un même concours 4 écoles d’ingénieurs implantées sur 15 campus en France. Intégré à la procédure Parcoursup, le Concours Advance permet aux élèves de Terminales générales et technologiques de faire un choix en toute sérénité vers des écoles dynamiques et portées sur des secteurs en forte évolution et à grande employabilité. Concours Advance 34 rue de Fleurus Paris 75006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs mercredi 2 février – 18h30 à 20h00

