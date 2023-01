Chat Concours Advance Concours Advance Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Chat Concours Advance Concours Advance, 7 mars 2023 16:30, Paris. Mardi 7 mars, 16h30 Sur place sur inscription https://concours-advance.fr/admission-post-bac/chat-concours-advance/

L’équipe du Concours Advance organise régulièrement des Chats en ligne sur le concours et ses écoles afin que vous puissiez poser toutes vos questions. L’équipe du Concours Advance organise régulièrement des Chats en ligne sur le concours et ses écoles afin que vous puissiez poser toutes vos questions. Vous pouvez les déposer en amont sur la plateforme ou en direct au moment du chat, une équipe d’experts dédiés y répondra. Prochain Chat le 7 Mars de 16h30 à 18h30 ! À propos

Créé en 2012, le Concours Advance donne accès à des écoles d’ingénieurs ouvertes vers des métiers d’avenir et d’innovation responsables. Concours commun intégré à la procédure Parcoursup, il permet aux élèves de Terminales Générales et STL de rejoindre l’une des 4 grandes écoles d’ingénieurs en 5 ans après le Bac, dont les diplômes sont habilités par la CTI : EPITA – école d’ingénieurs en informatique, ESME Sudria – école d’ingénieurs pluridisciplinaires, IPSA – école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, et Sup’Biotech – école d’ingénieurs en biotechnologies. Ces 4 écoles, membres de IONIS Education Group, sont unies par une même volonté qui consiste à placer l’homme au cœur des technologies, avec en fil rouge de leur projet pédagogique un humanisme fondé sur la conscience de l’impact de leurs actions sur l’homme, la planète et la société. Concours Advance 34 rue de Fleurus Paris 75006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs mardi 7 mars – 16h30 à 18h30

Détails Heure : 16:30 - 18:30 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Concours Advance Adresse 34 rue de Fleurus Paris Ville Paris lieuville Concours Advance Paris

Concours Advance Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Chat Concours Advance Concours Advance 2023-03-07 was last modified: by Chat Concours Advance Concours Advance Concours Advance 7 mars 2023 16:30 Concours Advance Paris

Paris