C'est Décidé, Je Deviens Une Connasse ! – Comédie Oberkampf, Paris

Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00. Tarif : 30.65 à 30.65 euros.

Sans Blague Production (2-1098105) présente ce spectacle.

C'est décidé, je deviens une connasse !

Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd'hui c'est décidé, elle veut devenir une « connasse » ! Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs, pour l'aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d'attirer l'attention de ces messieurs.

Auteur : Elise Ponti
Artistes : Elise Ponti, en alternance: Alexis Jarniac, Tristan Chevallier

COMEDIE OBERKAMPF
115 rue du Chemin Vert
Paris

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu: COMEDIE OBERKAMPF
Adresse: 115 rue du Chemin Vert
Ville: PARIS

