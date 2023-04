Epouse-moi, Bordel – Paris COMEDIE OBERKAMPF PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Epouse-moi, Bordel – Paris COMEDIE OBERKAMPF, 4 mai 2023, PARIS. Epouse-moi, Bordel – Paris COMEDIE OBERKAMPF. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 19:00 (2023-05-04 au ). Tarif : 30.65 à 30.65 euros. Sans Blague Production (2-1052440) présente Et merde, elle a dit oui. Résumé : Suite à une erreur de commande, Léa découvre une bague de fiançailles.Et voilà comment une bague dans un gâteau se transforme en couille dans le potage.Et quand le propriétaire du diamant débarque comme un cheveu sur la soupe, l’histoire se corse.Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée aux petits oignons !Durée 69 minL’accès à la salle est ouvert à partir de 15 minutes avant le début de chaque représentation. Epouse-moi, Bordel Epouse-moi, Bordel Votre billet est ici COMEDIE OBERKAMPF PARIS 115 rue du Chemin Vert Paris 30.65

EUR30.65. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu COMEDIE OBERKAMPF Adresse 115 rue du Chemin Vert Ville PARIS Departement Paris Tarif 30.65 30.65 Lieu Ville COMEDIE OBERKAMPF PARIS

COMEDIE OBERKAMPF PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Epouse-moi, Bordel – Paris COMEDIE OBERKAMPF 2023-05-04 was last modified: by Epouse-moi, Bordel – Paris COMEDIE OBERKAMPF COMEDIE OBERKAMPF 4 mai 2023 COMEDIE OBERKAMPF PARIS

PARIS Paris