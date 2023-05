Les Femmes Pardonnent, Mais N’oublient Jamais – Comédie Oberkampf, Paris COMEDIE OBERKAMPF, 1 mai 2023, PARIS.

Les Femmes Pardonnent, Mais N’oublient Jamais – Comédie Oberkampf, Paris COMEDIE OBERKAMPF. Un spectacle à la date du 2023-05-01 à 21:30 (2023-05-01 au ). Tarif : 30.65 à 30.65 euros.

Sans Blague Production (2-1098105) présente ce spectacle. LES FEMMES PARDONNENT, MAIS N’OUBLIENT JAMAIS Écrit par Franck Duarte, Pierre Léandri et Enver RecepovicMise en scène par Pierre LéandriAvec Caroline Marchetti ou Fibs Tendille, Bérénice Bala ou Loelia Salvador et Pierre LéandriProduit par : Sans blague production Ce soir, le chaud lapin devient la proie… C’est bien connu : les hommes ne mentent pas, c’est la vérité qui se trompe.Une seule règle entre Jeff et Sophie : ne plus se mentir ! Mais on ne devrait jamais promettre quelque chose qu’on n’est pas capable de tenir… Pendant 70 minutes : l’amour, le sexe, la jalousie, les clichés tout y passe. Une comédie sauvage et tendre mais surtout très sauvage ! Et vous seriez-vous capable de pardonner ? A Savoir :Par les auteurs de « Jamais le deuxième soir », « Le Mariage nuit gravement à la santé » et « Petits crimes entre amis » Les Femmes Pardonnent, Mais N’oublient Jamais Les Femmes Pardonnent, Mais N’oublient Jamais

Votre billet est ici

COMEDIE OBERKAMPF PARIS 115 rue du Chemin Vert Paris

30.65

EUR30.65.

