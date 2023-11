La Reine des Neiges, l’Histoire Oubliée – Théâtre du Vieux-Colombier, Paris Comédie Française – Vieux Colombier, 24 novembre 2023, PARIS.

La Reine des Neiges, l’Histoire Oubliée – Théâtre du Vieux-Colombier, Paris Comédie Française – Vieux Colombier. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 19:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 37.4 à 37.4 euros.

THEATRE DU VIEUX-COLOMBIER (Lic. 2 : R-2021-004127) PRESENTE CE SPECTACLE LA REINE DES NEIGES, L’HISTOIRE OUBLIÉE d’après Hans Christian AndersenAdaptation Johanna Boyé et Élisabeth VenturaMise en scène Johanna Boyé Attention horaire exceptionnel adapté aux enfants : représentations en soirée à 19hSpectacle tout public à partir de 7 ansDurée : 1H40 SANS ENTRACTESpectacle du 22 novembre 2023 au 7 janvier 2024La Reine des neiges, oui mais pas n’importe laquelle. La « vraie », celle, oubliée, à laquelle Andersen donne naissance dans son conte de 1844.Johanna Boyé, qui, à l’occasion de cette création, collaborait la saison dernière pour la première fois avec la Comédie-Française, revient à l’histoire originale de l’auteur qui met en scène deux enfants, Gerda et Kay, inséparables compagnons de jeu. Un jour le jeune garçon, blessé par deux cristaux d’un miroir brisé, change radicalement de caractère et devient soudain très colérique. C’est alors qu’il disparait, enlevé par la mystérieuse Reine des neiges. Sans nouvelles de lui, Gerda décide de partir à travers le monde à la recherche de son frère de cœur. Intrépide à souhait, notre héroïne croise pêle-mêle le Grand Troll et ses compagnons, la Princesse Lunettes et son Prince, une drolatique Corneille et un irrésistible Renne, une Vieille Brigande, une Sorcière, et d’autres personnages qui peuplent les contes. Bravant tous les dangers, elle saura, à force de persévérance, passer les épreuves nécessaires pour le retrouver, dans le mythique Palais des glaces.Johanna Boyé s’empare de cette histoire aux figures féminines puissantes et tire les fils d’un univers visuel et théâtral féerique, dans lequel les acteurs et les actrices ont tout le loisir de jouer avec les illusions et la magie, la fantaisie et l’humour. Son spectacle suit l’intrigue d’Andersen, nourrie des légendes du Nord, et nous conduit à travers la forêt et les terres enneigées à la rencontre de la Reine des neiges, figure initiatrice. Gerda et Kay entreront dans l’adolescence après un voyage fantastique qui scellera à jamais leur amitié. ÉQUIPE ARTISTIQUE Adaptation : Johanna Boyé et Élisabeth VenturaMise en scène : Johanna Boyé Avec : Suliane Brahim, Danièle Lebrun, Léa Lopez, Sefa Yeboah, Dominique Parent, Claïna Clavaron La Reine des Neiges, l’Histoire Oubliée La Reine des Neiges, l’Histoire Oubliée

Comédie Française – Vieux Colombier PARIS 21, rue du Vieux-Colombier Paris

37.4

EUR37.4.

