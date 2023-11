Les Fourberies de Scapin – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE, 11 février 2024, PARIS.

Les Fourberies de Scapin – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2024-02-11 à 14:00 (2024-02-03 au ). Tarif : 18.0 à 48.4 euros.

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE Les Fourberies de Scapin de Molière Mise en scène Denis Podalydès avec Bakary Sangaré, Nicolas Lormeau*, Gilles David*, Benjamin Lavernhe*, Didier Sandre*, Noam Morgensztern*, Gaël Kamilindi*, Jean Chevalier*, Birane Ba, Élissa Alloula, Claïna Clavaron et des comédiennes de l’académie de la Comédie-Française (*en alternance)DURÉE : 2H SANS ENTRACTEEn 2017, Denis Podalydès ouvrait la saison avec « Les Fourberies de Scapin », une pièce jouée plus de 1 500 fois par les Comédiens-Français depuis 1680. Accueil triomphal pour cette « pièce de troupe, écrite non pas pour la Cour mais pour le peuple », créée en 1671 au Palais-Royal pendant une période de travaux. Molière souhaite alors se libérer des contraintes des comédies-ballets et des comédies à machines et revient au « théâtre pur », offrant au metteur en scène d’aujourd’hui une grande liberté d’action. Ici, la scène se passe à Naples, porte ouverte à l’imaginaire maritime, tendue vers l’Orient. Dans un décor évoquant le port de la ville,deux fils aux amours contrariées, confrontés à deux pères autoritaires, s’en remettent au rusé Scapin, habité d’une folle énergie de revanche. Double de Scaramouche, l’acteur italien à la vie aventureuse fascinait Molière. « À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles, quand je m’en veux mêler » déclare le valet bouffon dont le nom, comme le rappelle Denis Podalydès, vient du verbe italien scappare qui signifie « s’échapper » ,« s’envoler ». S’il reçoit des coups de bâton, il en rend tout autant et déploie, dans un climat de demande de rançon et de contrariétés paternelles, une avalanche de stratagèmes et autres fourberies que l’auteur excellait à peindre. Après plus de cinquante représentations en région et sa diffusion au cinéma, cette fable joyeuse, qui voit triompher le peuple des enfants sur celui des pères, retrouve les planches de la Salle Richelieu. Spectacle créé le 20 septembre 2017, Salle RichelieuSpectacle à partir de 8 ans. ***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau « Alerte Attentat », toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l’accès à l’enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).Nous vous remercions de votre compréhension. Molière, Les Fourberies de Scapin – Comédie-Française Molière, Les Fourberies de Scapin – Comédie-Française

COMEDIE-FRANCAISE PARIS Place Colette Paris

