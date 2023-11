Lucrèce Borgia – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE, 20 janvier 2024, PARIS.

Lucrèce Borgia – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:30 (2024-01-17 au ). Tarif : 20.0 à 52.8 euros.

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE LUCRÈCE BORGIA de Victor Hugo Mise en scène Denis Podalydèsavec (distribution en cours) Éric Ruf, Thierry Hancisse*, Elsa Lepoivre, Serge Bagdassarian*, Christian Hecq*, Gilles David*, Gaël Kamilindi et des comédiennes de l’académie de la Comédie-Française (*en alternance)DURÉE : 2H10 SANS ENTRACTEPièce maîtresse du théâtre hugolien, œuvre « la plus puissante » de l’auteur pour George Sand, Lucrèce Borgia entre au répertoire de la Comédie-Française en 1918. « Et maintenant mêlez à toute cette difformité morale un sentiment pur, […] le sentiment maternel ; dans votre monstre, mettez une mère ; et le monstre fera pleurer », peut-on lire dans la préface. La mise en scène d’Antoine Vitez, en 1985 à Avignon, a nourri le désir de Denis Podalydès de suivre Victor Hugo dans son lyrisme pour « mieux descendre dans ce gouffre d’ombre qu’est Lucrèce Borgia, tragédie ambivalente et subversive, sorte de monstre de beauté comme d’inconvenance », pour restituer la violence poétique du drame incestueux. La pièce réclame une ampleur du geste, du sentiment, un jeu qui accepte le ridicule et l’exagération, et marie sans retenue le grotesque et le sublime. « Hugo dans chaque scène s’emploie à tendre cet arc, à accentuer les contrastes. Cette loi fondamentale du drame, c’est bien dans Shakespeare que Hugo l’a prise. » La scène d’exposition s’ouvre sur une gondole où un groupe d’hommes débraillés, masques grotesques sur le visage, conte l’histoire de l’ignoble famille Borgia, rappelant comment les deux frères César et Jean se sont entretués pour l’amour de leur sœur Lucrèce. Mais Hugo déforme ici la réalité historique pour mieux l’adapter à sa vision dramatique en entachant Lucrèce de fratricide,muée en monstre pétri d’amour maternel : « Le travestissement, le masque viennent à la fois de la pièce et du désir de faire de Lucrèce moins une héroïne dramatique qu’une allégorie du paria » ajoute Denis Podalydès. Spectacle créé le 24 mai 2014, Salle Richelieu. Victor Hugo, Lucrèce Borgia – Comédie-Française Victor Hugo, Lucrèce Borgia – Comédie-Française

