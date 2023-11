Le Misanthrope – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE, 22 décembre 2023, PARIS.

Le Misanthrope – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2023-12-22 à 20:30 (2023-12-22 au ). Tarif : 20.0 à 52.8 euros.

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE Le Misanthrope de Molière Mise en scène Clément Hervieu-Légeravec (distribution en cours) Éric Génovèse, Alain Lenglet*, Florence Viala, Loïc Corbery, Serge Bagdassarian, Nicolas Lormeau*, Gilles David*, Adeline d'Hermy, Clément Hervieu-Léger, Jennifer Decker*, Claire de La Rüe du Can*, Yoann Gasiorowski* (* en alternance)Pour Molière, 1665 – l'année d'écriture du « Misanthrope » – est une année de trahison : celle de Racine, qui donne sa tragédie « Alexandre le Grand » à la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, après l'échec de sa création par celle de Molière au Théâtre du Palais-Royal. Les résonances autobiographiques nourrissent-elles l'humeur noire d'Alceste qui, pour haïr une personne, décide de haïr la terre entière ? Poussés à bout par la radicalité d'Alceste prêt à renoncer à toute forme de mondanité, les personnages dévoilent, le temps d'une journée, les contradictions du genre humain soumis à un cœur que la raison ne connaît point. Ils composent un microcosme social qui prend place non dans l'ambiance feutrée d'un salon mais dans un espace ouvert, le palier d'un hôtel particulier en cours d'emménagement. Le décor est un lieu en mouvement, la métaphore de ce que doit être, selon le metteur en scène, le répertoire « qui évolue,complètement dans son siècle, mais nourri des siècles précédents et tourné déjà vers le siècle à venir ». « J'appartiens à un théâtre de répertoire, dit Clément Hervieu-Léger, et je me dis que si l'on ne pose pas un regard neuf sur les œuvres, alors ce théâtre de répertoire n'a plus lieu d'être ». Créé en 2014, avec 176 représentations à la date de cette reprise, le spectacle fait partie de ceux, intemporels, qui traversent les ans avec une acuité que l'âge ne saurait altérer. Spectacle créé le 12 avril 2014, Salle Richelieu.

COMEDIE-FRANCAISE PARIS Place Colette Paris

