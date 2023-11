Le Bourgeois Gentilhomme – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE, 17 novembre 2023, PARIS.

Le Bourgeois Gentilhomme – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 20.0 à 52.8 euros.

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE Le Bourgeois gentilhommeComédie-ballet de Molière Mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecqavec (distribution en cours) Véronique Vella, Sylvia Bergé, Françoise Gillard, Laurent Stocker, Guillaume Gallienne*, Christian Hecq, Nicolas Lormeau, Clément Hervieu-Léger, Didier Sandre*, Gaël Kamilindi, Yoann Gasiorowski, Jean Chevalier*, Marie Oppert et des comédiens de l’académie de la Comédie-Française, des musiciens, un danseur (*en alternance)DURÉE : 2H20 SANS ENTRACTE En juin 2021, le tandem Valérie Lesort et Christian Hecq crée un « Bourgeois gentilhomme » remarqué, au rythme enlevé de la musique des Balkans. Les « turqueries » sont à la mode en 1670 quand Molière écrit cette comédie pour l’une des opulentes fêtes royales. Il excelle autant dans la représentation de cet exotisme, alors au goût du jour, que dans la caricature du bourgeois rompu à l’apprentissage des bonnes manières propres aux « gens de qualité ». Ici, le plateau entier est rendu à l’esprit fantasque de cet homme qui s’exerce avec piètre adresse à la danse et à l’escrime, s’initie à la philosophie avec la curiosité d’un enfant. Premières à le brocarder, son épouse et sa servante s’opposent à son surcroît d’autorité, surtout quand il refuse de donner la main de sa fille à Cléonte parce qu’il n’est pas gentilhomme. La raillerie est à son comble grâce à la ruse du valet qui introduit chez lui l’amoureux déguisé « en grand Turc », offrant un final d’anthologie avec la scène du Mamamouchi.Valérie Lesort et Christian Hecq se délectent allègrement de tout ce qui nourrit l’excentricité de ce Monsieur Jourdain frénétiquement attiré par les ors royaux : « il est d’une naïveté sans bornes et cette naïveté nous touche particulièrement, confient-ils. Comme beaucoup d’artistes, nous travaillons avec l’enfance et Molière fait de son Bourgeois un enfant qui “veut jouer à”. […] Les rêves d’enfant sont les plus puissants parce qu’ils ne sont pas encore abîmés par la contrainte de l’éducation, les normes imposées. Ce sont des rêves purs. » La poésie comme la folie de l’imaginaire gardées du jeune âge se retrouvent à chaque endroit de ce spectacle pour petits et grands. Spectacle créé le 18 juin 2021 Salle Richelieu.***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau « Alerte Attentat », toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l’accès à l’enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).Nous vous remercions de votre compréhension. Molière, Le Bourgeois Gentilhomme – Comédie-Française Le Bourgeois Gentilhomme – Comédie-Française

COMEDIE-FRANCAISE PARIS Place Colette Paris

