COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE LA PUCE A L’OREILLEDe Georges FeydeauMise en scène Lilo Bauravec (distribution en cours) Thierry Hancisse, Alexandre Pavloff, Clotilde de Bayser, Christian Gonon*, Serge Bagdassarian, Nicolas Lormeau*, Bakary Sangaré, Jérémy Lopez, Sébastien Pouderoux*, Anna Cervinka, Claire de La Rüe du Can, Pauline Clément, Yoann Gasiorowski*, Jean Chevalier, Birane Ba*, Nicolas Chupin* et des comédiennes et comédiens de l’académie de la Comédie-Française (*en alternance)DURÉE : 2H10Pour sa cinquième mise en scène à la Comédie-Française en 2019, Lilo Baur se saisissait avec succès de « La Puce à l’oreille », pièce rocambolesque de Feydeau qui signe, en 1907, le retour triomphal de son auteur au vaudeville. S’y trouvent rassemblés tous les ingrédients qui ont fait la réputation du maître du genre : situations burlesques et quiproquos enchâssés auxquels s’ajoute le thème du sosie. D’une construction redoutable assortie d’une incroyable fantaisie, c’est « un feu d’artifice allumé au-dessus d’une fourmilière » comme le souligne la critique de l’époque. L’objet principal de la confusion à venir est un colis ouvert « par mégarde » par l’épouse de M. Chandebise : des bretelles envoyées depuis l’hôtel du Minet-Galant. Piquée, Raymonde se persuade qu’elle est trompée et fait appel à son amie Lucienne pour rédiger une missive donnant rendez-vous à son époux dans l’espoir de le confondre. Bien mal en prend à la complice car la lettre écrite de sa main tombe dans celles de son propre mari, qui se pense à son tour outragé… Tous se retrouveront au Minet-Galant où le garçon de l’hôtel, Poche, est un sosie du mari de Raymonde.Pièce de troupe par excellence, La Puce à l’oreille exploite plus que jamais d’ingénieuses ressources scéniques : un « escalier de secours » et surtout un habile stratagème faisant disparaître à la moindre alerte les couples adultères. Après la série de représentations de cette rentrée Salle Richelieu, le spectacle partira sur les routes de France pour une tournée début 2024.Spectacle créé le 21 septembre 2019 Salle Richelieu***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau « Alerte Attentat », toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l’accès à l’enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre). Nous vous remercions de votre compréhension. La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris La Puce à l’Oreille – Comédie-Française, Paris

