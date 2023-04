Le Petit-Maître Corrigé – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE, 19 juin 2023, PARIS.

Le Petit-Maître Corrigé – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2023-06-19 à 20:30 (2023-06-19 au ). Tarif : 18.0 à 48.4 euros.

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ de Marivaux Mise en scène Clément Hervieu-LégerAvec : Florence Viala, Clotilde de Bayser, Loïc Corbery, Adeline d’Hermy, Clément Hervieu-Léger, Didier Sandre, Christophe Montenez, Claire de La Rüe du Can et une comédienne de l’Académie de la Comédie-Française (distribution en cours)« La notion de petit-maître peut nous sembler bien étrangère, mais ne connaissons-nous pas, nous aussi, de jeunes élégants et élégantes, aux manières affectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ? Si on le caricaturait un peu, c’est ce que l’on appellerait aujourd’hui un “fashion addict”. »Reconnu pour l’acuité de ses mises en scène du Répertoire auquel il est très attaché, Clément Hervieu-Léger, met ici le XVIIIe siècle en résonance avec notre époque, d’autant que la langue y est « plus simple que dans d’autres pièces de Marivaux, toujours aussi fine, juste et pleine d’humour ». En 2016, il relevait ainsi, à travers cette pièce que l’on n’avait plus vue à la Comédie-Française depuis sa création en 1734, l’atemporalité d’un théâtre qui « nous parle de nous, intimement ».L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon parti, fille de comte. Mais à son arrivée chez eux en province, le beau garçon – dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles de bienséance en vigueur céans – ne saurait ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée. Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance tandis qu’une ancienne amante fait le voyage pour empêcher le mariage. Alliance du maître et du valet, complicité de la maîtresse et de la servante, ce chassé-croisé amoureux virevolte dans les herbes hautes et s’emballe, entre conspirations badines et ébullition des sentiments.Spectacle créé le 3 décembre 2016 Salle RichelieuDURÉE : 2H05 SANS ENTRACTE Le Petit-Maître Corrigé Clément Hervieu-Léger, Marivaux, Le Petit-Maître Corrigé

COMEDIE-FRANCAISE PARIS Place Colette Paris

