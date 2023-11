Je Ne Cours Pas, Je Vole – Comédie des Champs Elysées, Paris COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES, 19 novembre 2023, PARIS.

La Comédie des Champs-Elysées (1-1047150) présente ce spectacle. JE NE COURS PAS, JE VOLE Avec 5 nominations aux Molières 2023, la pièce Je ne cours pas, je vole nous tranporte dans le monde captivant des sportifs de haut niveau. Un spectacle touchant qui vous fera rire. Être… INTOUCHABLE ! Détendre mes muscles… Dans 40 minutes, moi, Julie Linard, je courrai la demi-finale du 800 mètres des Jeux olympiques. 12 ans que je m’entraîne pour ces 2 minutes de course ! 12 ans que je rêve d’un destin en or. Aujourd’hui je vais marquer l’histoire. Distribution :Mise en scène Johanna Boyé – Assistante mise en scène : Pauline DevinatSon : Mehdi BourayouCostumes : Marion Rebmann et Marie De La RoqueChorégraphe : Johan Nus et Ophélie De CesarePerruques : Julie PoulainLumières : Cyril ManettaScénographie : Camille Duchemin Durée : 1h20 Tarifs :Catégorie 1 : 43,70€ – Adhérent FNAC : 30,50€Catégorie 2 : 36€Catégorie 3 : 29,40€Catégorie 4 : 22€ Je ne cours pas, je vole ! Je ne cours pas, je vole !

