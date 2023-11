Vérino – Focus – Comédie des Champs-Elysées, Paris COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES, 10 novembre 2023, PARIS.

Vérino – Focus – Comédie des Champs-Elysées, Paris COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 24.0 à 53.5 euros.

FOCUS N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent. -> En photo : mise au point.-> En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre. Troisième spectacle : changement de calibre ! Dans FOCUS, Vérino, vif et percutant avec un sens du récit unique, fait le point sur notre époque, ses contradictions et les nôtres : drôle et décomplexant ! Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, FOCUS serait son cadeau de naissance. Presse : « Cet homme est un prodige. » L’Obs « Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. Que du plaisir ! » Télérama « Fin chroniqueur de notre époque, il traite les sujets lourds avec légèreté et épaisseur. » Le Parisien « Aucune montagne à laquelle il s’attaque ne lui résiste. » Le Figaro Le saviez-vous ? Et en bonus : tournage des Dis Donc Internet tous les vendredis ! Affichant complet des mois à l’avance dans les plus belles salles de France et de Paris, Verino triomphe avec FOCUS depuis sa première saison, et a déjà conquis 130 000 spectateurs en 2 ans. L’humoriste aux 150 millions de vues sur YouTube confirme le succès de son précédent spectacle. Vérino Vérino

Votre billet est ici

COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES PARIS 15 avenue Montaigne Paris

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici