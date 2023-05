Mixity – Comédie des Champs-Elysées, Paris COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES, 25 mai 2023, PARIS.

Mixity – Comédie des Champs-Elysées, Paris COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 20:30 (2023-05-25 au ). Tarif : 20.0 à 65.7 euros.

La Comédie des Champs-Elysées (1-1047150) présente ce spectacle. MIXITY Bruno Agati nous convie à un cabaret stupéfiant qui déborde de joie ! Une troupe de créatures burlesques et androgynes nous emporte pour notre plus grand plaisir à travers des numéros de chant, danse ou de lipsync de haut-vol. Sur scène se côtoient des icônes d’hier et d’aujourd’hui, de Piaf à Céline Dion, toujours avec humour et fantaisie. Un show qui met des strass et des paillettes plein les yeux. Informations pratiques :En Catégorie VIP, une coupe de champagne est comprise avec le billet.Réservation PMR : 01 53 23 99 19 Mixity par Bruno Agati Bruno Agati, Mixity par Bruno Agati

Votre billet est ici

COMEDIE DES CHAMPS ELYSEES PARIS 15 avenue Montaigne Paris

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici