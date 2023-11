Diane Segard dans « Parades » – Comédie de Paris, Paris Comédie de Paris, 9 novembre 2023, PARIS.

Diane Segard dans « Parades » – Comédie de Paris, Paris Comédie de Paris. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 19:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

ROBIN PRODUCTION Présente ( V-R-2021-012950 & V-R-2021-012951) ce spectacle. DIANE SEGARDParadesComment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi… En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous. Même si eux aussi flippent à mort. Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse. Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même. Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène. Texte : Mathilde Guêtré Rguieg & Diane SegardMise en scène : Mathilde Guetré RguiegDistribution : Diane SegardCréation Lumières : Mehdi RguiegAvec le soutien du Fonds SACD Humour Informations pratiques :Durée du spectacle : 1h10 Âge minimum conseillé : 12 ans A noter : les deux places de chaque côté de l’allée centrale du rang A au rang H à l’orchestre et sur le rang A du balcon sont des strapontins. Réservation PMR : 01.42.81.00.11 Diane Segard Diane Segard

Votre billet est ici

Comédie de Paris PARIS 42, rue Fontaine Paris

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici